Партия Оппозиционная платформа–За життя выбрала свое руководство

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Члены политической партии Оппозиционная платформа – За життя единогласно избрали сопредседателями партии народных депутатов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко. Такое решение принято на прошедшем сегодня съезде партии, сообщает 112 Украина.

Виктор Медведчук избран главой политсовета и главой стратегического совета партии, народный депутат Сергей Левочкин – главой исполкома, отмечает издание.

Согласно последнему опросу, проведенному социологической группой Рейтинг, Оппозиционная платформа – За життя занимает второе место в рейтинге участников парламентских выборов, за нее готовы отдать голоса 10,5% опрошенных.

На первом месте – партия Слуга народа. По состоянию на середину мая 43,8% определившихся с выбором и готовых идти голосовать украинцев отдали бы свой голос за политическую силу президента Владимира Зеленского.