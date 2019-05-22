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22.05.2019, 12:11

Сколько депутатов партия Зеленского завела бы в Раду в мае: опрос

Сколько депутатов партия Зеленского завела бы в Раду в мае: опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партии Слуга народа симпатизируют 43,8% определившихся с выбором и готовых проголосовать украинцев

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Партия Слуга народа является лидером электоральных симпатий: по состоянию на середину мая 43,8% определившихся с выбором и готовых идти голосовать украинцев отдали бы свой голос этой политической силе президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг

На втором месте - Оппозиционная платформа/За життя - 10,5%.

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БПП/Солидарность набирает 8,8% голосов, Батькивщина – 7,3%, Сила и честь Игоря Смешко – 5,1%, Голос Святослава Вакарчука – 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3%. У Оппозиционного блока – 3,2%. 

Популярность Слуги народа среди всех опрошенных - около 33%. Ближайший конкурент, Оппозиционная платформа/За життя - 8%.

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Такой рейтинг Слуги народа - это около 200 мандатов.

Опрос проведен 16-21 мая 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше методом личного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,2%.

Вчера, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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Теги: Слуга народа, рейтинг, выборы
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