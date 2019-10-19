Партия Самопомощь избрала нового лидера

Оксана Сыроид и Андрей Садовый (Фото - пресс-служба партии Самопомощь)

Главой партии Самопомощь избрана экс-вице-спикер Верховной Рады VIII созыва Оксана Сыроид, сообщает пресс-служба партии.

Сегодня в Киеве состоялся съезд партии, в повестке которого - избрание нового лидера и утверждение стратегии на 2020 год, в том числе - на участие в местных выборах.

За избрание Сыроид проголосовали 127 делегатов съезда, 3 воздержались.

"Наша цель очень четка - вернуться в центр принятия решений в украинской политике", - заявила на съезде Сыроид.

Самопомощь была создана мэром Львова Андреем Садовым в 2012 году. По итогам парламентских выборов 2014 года партия получила 33 мандата в Верховной Раде. На выборах 21 июля 2019 года Самопомощь не смогла преодолеть 5% барьер.