Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Андрея Садового избрали лидером Самопомощи еще на три года. Соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Садового, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы, потому что только совместные победы дают драйв и энергию", - обратился лидер к своим однопартийцам.

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Также съезд утвердил новый состав политического совета Объединения Самопомощь.

Его членами стали 11 человек: лидер партии Андрей Садовый и председатель исполнительного комитета Самопомощи Олег Лаврик, народные депутаты Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроед и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

Сегодня на съезде Самопомощи Садовый заявил, что готов возглавить список партии на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра. Он также сказал, что более 80% парламентского списка Самопомощи составят "новые лица".