Садовый идет в Раду и хочет быть премьером

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовый заявил, что готов бороться за должность премьер-министра при президенте Владимире Зеленском. Об этом он рассказала сегодня на съезде однопартийцам, пишет страница Самопомощи в Facebook.

Мэр Львова сказал, что готов возглавить список от Самопомощи на выборах в Верховную Раду, которые состоятся 27 октября. Он также напомнил, что заканчивается его срок на должности мэра, и баллотироваться снова он не планирует.

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Ранее Садовый заявил, что Самопомощь не планирует с кем-либо объединяться и будет участвовать в выборах самостоятельно. В частности, он заверил, что с лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о возможном объединении.

7 марта Садовый снялся с президентских выборов в пользу Гриценко. Они подписали соглашение об объединении усилий на выборах.

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