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09.05.2019, 22:52

Садовый: Самопомощь пойдет на парламентские выборы самостоятельно

Садовый: Самопомощь пойдет на парламентские выборы самостоятельно - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия не планирует объединяться с какой-либо другой политсилой, заверяет ее лидер

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Партия Самопомощь не планирует с кем-либо объединяться и будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно. Об этом заявил лидер Самопомощи, мэр Львова Андрей Садовый, передает Громадське.

"Думаю, что пойдем самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - сказал Садовый.

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Он отметил, что договоренности об объединении на парламентских выборах у Самопомощи нет ни с кем.

В частности Садовый заверил, что с лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

8 мая сообщалось, что народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко приняли решение выйти из партии Объединение Самопомощь.

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко. 7 марта Гриценко и Садовый подписали соглашение об объединении усилий на выборах.

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Теги: парламентские выборы, андрей садовый, самопомощь
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