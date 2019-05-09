Садовый: Самопомощь пойдет на парламентские выборы самостоятельно

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Самопомощь не планирует с кем-либо объединяться и будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно. Об этом заявил лидер Самопомощи, мэр Львова Андрей Садовый, передает Громадське.

"Думаю, что пойдем самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - сказал Садовый.

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Он отметил, что договоренности об объединении на парламентских выборах у Самопомощи нет ни с кем.

В частности Садовый заверил, что с лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

8 мая сообщалось, что народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко приняли решение выйти из партии Объединение Самопомощь.

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко. 7 марта Гриценко и Садовый подписали соглашение об объединении усилий на выборах.