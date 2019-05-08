Пятеро депутатов выходят из Самопомощи

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко приняли решение выйти из партии Объединение Самопомощь. Об этом в своем Facebook сообщил лидер партии Андрей Садовый.

"Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов. При этом до конца каденции коллеги остаются во фракции Объединение Самопомощь и честно отрабатывают полученное от избирателей Взаимопомощи доверие", - написал Садовый.

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"Договорились сотрудничать в любых форматах, к которым нас приведет будущее". – добавил мэр Львова.

10 апреля депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые прошли в 2014 году в Верховную Раду по спискам Самопомощи, объявили о намерении выйти из партии.