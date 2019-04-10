Соболев и Семенченко покидают Самопомощь

Егор Соболев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые прошли в 2014 году в Верховную Раду по спискам Самопомощи, объявили о намерении выйти из партии. Об этом сообщает пресс-служба Самопомощи.

Сообщается, что Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко намерен сделать это в ближайшее время.

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У себя в Facebook Соболев уточняет, что не уходит из фракции Самопомощи, но баллотироваться с партией на следующие выборы в парламент не будет.

"В парламенте большинство из нас не скурвилось, приняло активное участие в создании законов для противодействия коррупции, признания России оккупантом, усиления местного самоуправления и распространения украинской культуры. Мы обязаны отстаивать эти позиции до завершения полномочий, которые нам делегировали вы", - объясняет он.

Соболев добавил, что он уже подал заявление о сложении полномочий члена политсовета и члена партии Самопомощь.

Он написал также, что не намерен переходить в партии к Петру Порошенко или Владимиру Зеленскому.

Вчера лидер Самопомощи Андрей Садовый заявил о намерении нескольких депутатов выйти из фракции.

Позже член Самопомощи Олег Лаврик рассказал корреспонденту LIGA.net, что партия рассматривает новую концепцию формирования списков на парламентские выборы, что вызвало недовольство у части депутатов.