Партия Шария внесла 1,5 млн грн за задержанную по делу Telegram-каналов из РФ – адвокат

СБУ раскрыла крупную агентурную сеть РФ – через анонимные Telegram-каналы в Украине распространялись нарративы Кремля. Одной из возможных фигуранток схемы оказалась гражданская жена одного из организаторов одесского Антимайдана Виктория Даскалица, ее задержали в Киеве. Позже партия Шария внесла залог в 1,5 млн грн за ее освобождение, рассказал в Facebook адвокат задержанной.

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Даскалицу задержали 1 февраля, ей было объявлено подозрение по ст. 111 УК (госизмена), максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.

5 февраля на странице Партии Шария в Facebook появилось сообщение, что они собрали 1,5 млн грн и требуют освобождения "жертвы режима Зеленского". При этом, в сообщении говорилось, что "Администрация не идет на контакт" и что "действия судебной администрации можно расценивать как умышленное удержание девушки".

В конце сообщения в Партии Шария потребовали немедленно освободить "человека, которого на данный момент удерживают незаконным путем".

По словам адвоката Валентина Рыбина, Даскалица является гражданской женой Артема Давидченко и в вину ей вменяются действия Давидченко 2014 года.

Ранее LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказывала, что Давидченко в 2014 году был доверенным лицом Олега Царева, а также одним из организаторов беспорядков во время Антимайдана в Одессе. В том же году его задерживали, но после – отпустили и он скрылся в Приднестровье.

1 февраля решением Киевского суда Харькова Даскалица была арестована с правом внесения залога в 1,5 млн грн.

5 февраля адвокат Рыбин заявил в Facebook, что получение залога в суде ему пока никто не подтвердил, поэтому Даскалица до сих пор находится под арестом. А попасть к ней в СИЗО он не смог из-за того, что следственный изолятор был временно закрыт в связи с уведомлением о минировании.

1 февраля СБУ сообщила о раскрытии сети спецслужб РФ и обнародовала список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Были задержаны несколько вероятных участников схемы, в том числе и Даскалиц.

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Дарья Мостовая

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