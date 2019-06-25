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25.06.2019, 16:41

Партия Слуга народа пожаловалась в МВД на сотню кандидатов-клонов

Партия Слуга народа пожаловалась в МВД на сотню кандидатов-клонов - Фото
Логотип партии Слуга народа

Представители президентской партии подали заявление на кандидатов, которые якобы незаконно используют бренд Слуга народа

Представители президентской партии Слуга народа Александр Качура и Вадим Галайчук подали заявление в МВД из-за регистрации в одномандатных округах так называемых кандидатов-клонов, использующих в избирательной кампании бренд Слуга народа. Об этом сообщает Укринформ.

По их данным, в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано около ста таких кандидатов. Заявление представители партии подают для открытия уголовного производства.

21 июня Комитет избирателей сообщил о так называемых кандидата-клонах партии, которые баллотируются как самовыдвиженцы, однако при этом в основных сведениях о себе указывают, что они – представители общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятия с названием "Слуга народа".

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Теги: Слуга народа, выборы
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