Партия Слуга народа пожаловалась в МВД на сотню кандидатов-клонов

Логотип партии Слуга народа

Представители президентской партии Слуга народа Александр Качура и Вадим Галайчук подали заявление в МВД из-за регистрации в одномандатных округах так называемых кандидатов-клонов, использующих в избирательной кампании бренд Слуга народа. Об этом сообщает Укринформ.

По их данным, в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано около ста таких кандидатов. Заявление представители партии подают для открытия уголовного производства.

21 июня Комитет избирателей сообщил о так называемых кандидата-клонах партии, которые баллотируются как самовыдвиженцы, однако при этом в основных сведениях о себе указывают, что они – представители общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятия с названием "Слуга народа".