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21.06.2019, 11:42

Выборы. В ЦИК регистрируются кандидаты-клоны Слуги народа - КИУ

Выборы. В ЦИК регистрируются кандидаты-клоны Слуги народа - КИУ - Фото
Фото: ЕРА

Кандидаты прикрываются некими ЧП, благотворительными фондами или общественными организациями под названием "Слуга народа"

В одномандатных округах массово регистрируются кандидаты, приписывающие себе принадлежность к президентской партии Слуга народа. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Организация сообщает о так называемых кандидата-клонах партии, которые баллотируются как самовыдвиженцы, однако при этом в основных сведениях о себе указывают, что они – представители общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятия с названием "Слуга народа".

КИУ уточняет, что, например, в Кривом Роге зарегистрированы сразу пять таких кандидатов – Грыжук В.В. (общественное движение "Слуга народа"), Кравченко А.В. (общественная организация "Общественное движение "Слуга народа"), Приходько П.О. (ЧП "Зе! Слуга народа"), Рябовал О.О. (Общественная организация "Слуга для народа"), Товкун А.В. (частное предприятие "Зе! Слуга народа").

Все пятеро, как уточняет КИУ, - беспартийные.

Такие кандидаты зарегистрированы в Полтавской, Киевской и Одесской областях.

"Подобные спекуляции могут ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией Слуга народа и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях, что они представители общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием", - подчеркивают в Комитете избирателей.

Ранее сегодня сообщалось, что Слуга народа подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

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Теги: Слуга народа, выборы
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