Партия УДАР будет участвовать в выборах в Раду - Кличко

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия УДАР будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Об этом лидер партии Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Прямой.

"Партия УДАР однозначно будет принимать участие в выборах в Верховную Раду", - сказал Кличко.

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От ответа на вопрос, будет ли его брат Владимир принимать участие в политике, Виталий Кличко уклонился.

"Что касается его участия в политической жизни страны, на этот вопрос, я думаю, он сам может ответить", - сказал мэр Киева.

15 мая лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.