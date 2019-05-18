Партия УДАР будет участвовать в выборах в Раду - Кличко

Партия УДАР будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Об этом лидер партии Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Прямой.
"Партия УДАР однозначно будет принимать участие в выборах в Верховную Раду", - сказал Кличко.
От ответа на вопрос, будет ли его брат Владимир принимать участие в политике, Виталий Кличко уклонился.
"Что касается его участия в политической жизни страны, на этот вопрос, я думаю, он сам может ответить", - сказал мэр Киева.
15 мая лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.