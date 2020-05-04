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Партиям перевели госфинансирование: кто сколько получил

Партиям перевели госфинансирование: кто сколько получил - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
04.05.2020, 12:01

Больше всех из бюджета получила Слуга народа - почти половину от всех перечисленных партиям денег

Парламентским партиям перечислено государственное финансирование за второй квартал 2020 года, оно составило 70,87 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Бюджетные деньги получили пять партий, который сумели преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную Раду:

- Слуга народа - 35,14 млн грн;

- ОПЗЖ - 10,63 млн грн;

- Батькивщина - 6,67 млн грн;

- Европейская солидарность - 6,6 млн грн;

- Голос - 4,74 млн грн.

Также партии ЕС и Голос получили по 3,54 млн грн за то, что придерживаются гендерного принципа при формировании избирательного списка.

В НАПК напомнили, что финансирование Слуги народа на третий и четвертый кварталы остановлено по заявлению партии.

  • В ноябре 2019 года Рада изменила закон о госфинансировании партий, подняв барьер для получения бюджетных денег с 2 до 5% полученных на выборах голосов.

Инфографика - НАПК

Денис Юдин
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