Партиям перевели госфинансирование: кто сколько получил

Парламентским партиям перечислено государственное финансирование за второй квартал 2020 года, оно составило 70,87 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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Бюджетные деньги получили пять партий, который сумели преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную Раду:
- Слуга народа - 35,14 млн грн;
- ОПЗЖ - 10,63 млн грн;
- Батькивщина - 6,67 млн грн;
- Европейская солидарность - 6,6 млн грн;
- Голос - 4,74 млн грн.
Также партии ЕС и Голос получили по 3,54 млн грн за то, что придерживаются гендерного принципа при формировании избирательного списка.
В НАПК напомнили, что финансирование Слуги народа на третий и четвертый кварталы остановлено по заявлению партии.
Инфографика - НАПК