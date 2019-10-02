Рада сократила финансирование политических партий: что изменилось

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции, который, среди прочего, предполагает сокращение финансирования политических партий.

По действующему закону о партиях, они получают деньги из бюджета на свою уставную деятельность в случае, если набирают на выборах не меньше 2% голосов избирателей. Новый закон повышает этот барьер до 5%, что означает, что государственные деньги получат только парламентские партии.

Другое изменение касается размера финансирования, оно будет сокращено вдвое: если раньше за каждый голос избирателя партия получала 2% от минимальной зарплаты в год, то теперь - только 1%.

22 июля в движении ЧЕСНО оценили, сколько денег из бюджета получат партии в 2020 году.

31 июля НАПК выделило шести парламентским партиям госфинансиование за III квартал этого года.

13 августа НАПК приняло решение о том, какие партии получат государственное финансирование по итогам досрочных выборов в Раду

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