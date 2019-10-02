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Рада сократила финансирование политических партий: что изменилось

Рада сократила финансирование политических партий: что изменилось - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 14:19

Теперь бюджетные деньги получат только партии, сумевшие пройти в парламент

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции, который, среди прочего, предполагает сокращение финансирования политических партий.

По действующему закону о партиях, они получают деньги из бюджета на свою уставную деятельность в случае, если набирают на выборах не меньше 2% голосов избирателей. Новый закон повышает этот барьер до 5%, что означает, что государственные деньги получат только парламентские партии.

Другое изменение касается размера финансирования, оно будет сокращено вдвое: если раньше за каждый голос избирателя партия получала 2% от минимальной зарплаты в год, то теперь - только 1%.

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