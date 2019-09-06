Партиям возместят из госбюджета полмиллиарда гривень за агитацию

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ЦИК утвердила сумму возмещения партиям расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации на выборах в Раду - 467 млн 327 тыс грн. Такое решение комиссия приняла сегодня на заседании, сообщает пресс-служба ЦИК.

Также ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Проведение выборов народных депутатов Украины в проект госбюджета на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс грн.

Кроме того утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Функционирование Государственного реестра избирателей в проект госбюджета на 2020 год в сумме 44 млн грн.

ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в проект госбюджета на 2020 год в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс грн.

3 июля ЦИК опубликовала обращение к Министерству финансов, в котором просит 2 млрд 253 млн 420 тыс грн для возмещения политическим партиям расходов на агитацию.