Выборы. ЦИК просит у Минфина 2 млрд на компенсацию за агитацию

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Центральная избирательная комиссия опубликовала обращение к Министерству финансов, в котором просит 2 253 420 000 грн для возмещения политическим партиям расходов на агитацию. Обращение опубликовано пресс-службой ЦИК.

Уточняется, что комиссия предлагает заложить эти деньги в госбюджет на 2020 год. Компенсация за агитацию предусмотрена законом о политических партиях – "одной из форм государственного финансирования политических партий является компенсация расходов политических партий, связанных с финансированием их избирательной агитации во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов".

Компенсация проводится в размере фактических расходов партии, но не больше суммы избирательного фонда политической силы. ЦИК получит финансовые отчеты партии в течение шести дней после официальной публикации результатов выборов.

Размер избирательного фонда партии не может превышать 90 тыс размеров минимальной заработной планы.

Ранее сегодня сообщалось, что ЦИК приняла к сведению, что досрочные выборы в Верховную Раду не организуются в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса, определив перечень округов, где выборы народных депутатов не состоятся.

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