Демарш. Украина больше не ждет наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для представителей ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом в Facebook сообщил депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Позже Парубий уточнил, что подписал письмо президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве своего приглашения для наблюдателей от этой организации.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы – каким-либо образом - не допустимо", - написал Парубий.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу.