По данным авторов расследования, деньги шариевцам выдает Анджела Ларкина, руководитель ряда компаний, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафты

Партию Шария финансирует сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта. Деньги "прогоняются" через общественные организации. Об этом идет речь в новом расследовании Bihus.info.

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Журналисты говорят, что получили доступ к внутренним чатам партии, из содержания которых и пришли к такому выводу.

По данным авторов расследования, деньги шариевцам выдает Анджела Ларкина, руководитель ряда компаний, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафты.

Согласно обнародованной переписке, сотрудников партии даже обязывают пользоваться бензином именно БРСМ-Нафты, хотя они не хотят этого делать из-за плохого качества топлива.

Ларкина, по данным расследователей, утверждает все расходы партии. Она либо отправляет в офисы наличку, либо решает, каким другим способом передать деньги в то или иное региональное представительство партии.

Анджела Ларкина в ответ на просьбу редакции прокомментировать указанную информацию, сказала, что не понимает, о чем речь.

Иван Мамчур, шестой номер в списке партии на выборах 2019 года, через банковскую карту которого, по данным журналистов, также прогонялись деньги для партии, отказался общаться с журналистами на эту тему.

Основателем БРСМ-Нафта является украинский предприниматель Андрей Биба.

По данным издания Тексты, некоторые сайты Шария географически находятся в России и обслуживаются из московского офиса тем же провайдером, что и самые одиозные ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ.

Вадим Ребрина

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