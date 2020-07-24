Часть сайтов Шария обслуживает провайдер, дающий хостинг инфовойскам РФ – СМИ

Тexty.org.ua находят странным, что видеоблогер живет в ЕС, его организация позиционирует себя как "украинскую партию", а хостинг проектов – в России

Некоторые сайты видеоблогера и лидера партии своего имени Анатолия Шария географически находятся в России и обслуживаются из московского офиса тем же провайдером, что и самые одиозные ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины. Об этом пишет ресурс Тексти.

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Страница "образовательного" проекта блогера "ЯШарю — Пища для полушарий" расположена в РФ и обслуживается компанией Variti. Также в России размещена и страница его интернет-магазина.

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"Официальный партийный сайт Шария также обслуживается Variti, хотя в данном случае речь идет о каком-то ее представительство в Швейцарии. Прикрытие так себе, на уровне фигового листка, но, по крайней мере, для Шария здесь может быть формальный повод для оправдания", - пишут журналисты.

СПРАВКА. Шарий - экс-журналист, . Шарий - экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил "огнестрел": ему предъявили обвинения в "грубом нарушении общественного порядка". Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска . Сейчас живет в ЕС. Начал вести политический блог в YouTube. Летом 2019-го объявил о создании партии.

Как выяснили они, Variti обслуживает Life.ru – российский пропагандистский ресурс, фактически подразделение информационных войск РФ, и других пропагандистов - федеральный телеканал РЕН ТВ.

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Евгений Пилипенко

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