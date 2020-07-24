Часть сайтов Шария обслуживает провайдер, дающий хостинг инфовойскам РФ – СМИ
Тexty.org.ua находят странным, что видеоблогер живет в ЕС, его организация позиционирует себя как "украинскую партию", а хостинг проектов – в России
Некоторые сайты видеоблогера и лидера партии своего имени Анатолия Шария географически находятся в России и обслуживаются из московского офиса тем же провайдером, что и самые одиозные ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины. Об этом пишет ресурс Тексти.
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Страница "образовательного" проекта блогера "ЯШарю — Пища для полушарий" расположена в РФ и обслуживается компанией Variti. Также в России размещена и страница его интернет-магазина.
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"Официальный партийный сайт Шария также обслуживается Variti, хотя в данном случае речь идет о каком-то ее представительство в Швейцарии. Прикрытие так себе, на уровне фигового листка, но, по крайней мере, для Шария здесь может быть формальный повод для оправдания", - пишут журналисты.
Как выяснили они, Variti обслуживает Life.ru – российский пропагандистский ресурс, фактически подразделение информационных войск РФ, и других пропагандистов - федеральный телеканал РЕН ТВ.
- В 2018-м российская делегация в ОБСЕ потребовала наказать Украину за "убийство Шария".
- Опрос группы Рейтинг 16-17 июля показал, что Партия Шария набирает 3,4% на выборах в Раду.
- В июне 2020-го в метро Киева произошла драка с участием сторонников Шария, а в июле - также и в Харькове.
- Летом 2020-го журналисты обнаружили виллу Шария якобы за 1 млн евро. Он заявил, что вилла стоит 3 млн евро, и у него есть деньги не только на нее, но и "вообще на все".
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