ОАСК просят обязать Минюст отменить регистрацию Партии Шария

Истец считает, что деятельность партии не соответствует требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов

Окружной административный суд города Киева просят обязать Минюст требовать в суде запрета деятельности политической партии Партия Шария. Соответствующий иск поступил в ОАСК, сообщает пресс-служба суда.

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Истец считает, что деятельность партии не соответствует требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Детали не сообщаются.

Истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности Партии Шария на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

7 июля проект Слідство.Інфо сообщил, что блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий владеет виллой на берегу моря в Испании, которая, по оценкам авторов расследования, может стоить около миллиона евро.

Слідство.Інфо Согласно опросу группы Рейтинг, который проводился 16-17 июля , среди тех, кто определился с выбором, Партия Шария набирает 3,4% на выборах в Раду.

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Вадим Ребрина

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