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02.05.2019, 10:45

Партнер Зеленского: Юрист Коломойского очень помог нам

Партнер Зеленского: Юрист Коломойского очень помог нам - Фото
Андрей Богдан (фото - скриншот видео)

Сергей Шефир рассказал о роли юриста олигарха Игоря Коломойского - Андрея Богдана - в команде Владимира Зеленского

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Команда шоумена Владимира Зеленского сознательно решила прибегнуть к услугам Андрея Богдана - юриста олигарха Игоря Коломойского, потому что он "знает, какие документы куда нужно подать и чего не стоит делать, чтобы не подставиться", а также "сильный, умеет продавливать какие-то вопросы". Об этом бизнес-партнер избранного президента Сергей Шефир рассказал в интервью theБабель.

"Хотите вы этого или нет, но мы партнеры с Коломойским в телебизнесе уже седьмой год. Мы общались с ним (с Богданом, - ред.), в частности, и как с юристом Коломойского", - сказал Шефир.

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На вопрос, хотела ли команда воспользоваться его услугами, когда увидела его у Коломойского, Шефир ответил: "Да".

Партнер нового президента отметил, что Богдан очень помог команде. Он напомнил, что юрист "работал с самыми разными людьми", в том числе с экс-министром обороны Анатолием Гриценко, который также баллотировался в президенты, и с Николаем Азаровым - премьером при Викторе Януковиче.

Ранее Богдан говорил в интервью, что ведет дела, связанные с ПриватБанком

Журналисты программы Схемы писали, что Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Януковича. Богдан фигурирует в отчете департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации по реализации закона о люстрации как лицо, у которого "обнаружены критерии люстрации".

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Теги: Владимир Зеленский, виктор янукович, николай азаров, игорь коломойский, анатолий гриценко, андрей богдан, Сергей Шефир
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