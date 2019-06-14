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14.06.2019, 13:20

Парубий передал в КСУ заявления депутатов о выходе из коалиции

Парубий передал в КСУ заявления депутатов о выходе из коалиции - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава парламента передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода Народного фронта

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции Народного фронта. Об этом он сообщил в эфире телеканала Эспрессо.

"Я передал в суд несколько важных документов. Один из них - документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной рады о выходе народных депутатов из коалиции", - подчеркнул он.

В КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления, уточнил Парубий.

"Коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата. Я передал все заявления депутатов, которые писали о выходе. Если вычесть эти заявления из цифры 302, тоже получается больше, чем 226", - добавил спикер.

По его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.

"На момент выхода из коалиции Народного фронта коалиция существовала и, кроме двух фракций, в нее входил ряд внефракционных депутатов. У меня нет возможности считать членов коалиции, как нет такой функции и у президента. В КСУ достаточно документальных данных, чтобы можно было четко сделать вывод", - отметил он.

И в 2016 году, и в мае до выхода Народного фронта, в коалиции насчитывалось более 226 депутатов, сказал спикер.

Согласно опросу группы Рейтинг, 58% украинцев считают указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента соответствующим как Конституции, так и настроениям граждан. 63% респондентов считают, что если КСУ признает указ Зеленского неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля.

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Теги: верховная рада, конституционный суд, андрей парубий, выборы, народный фронт
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