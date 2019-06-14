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14.06.2019, 11:20

Опрос: сколько украинцев назвали конституционным роспуск Рады

Опрос: сколько украинцев назвали конституционным роспуск Рады - Фото
Фото: president.gov.ua

Более половины украинцев считают указ Зеленского о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан

58% украинцев считают указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента соответствующим как Конституции, так и настроениям граждан. Таковы результаты опроса группы Рейтинг, проведенного с 8 по 12 июня.

20% респондентов считают, что указ не соответствует Конституции, но отвечает настроениям общественности.

Только 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.

Социологи отмечают, что больше всего тех, кто считает указ соответствующим Конституции и настроениям граждан - на юге (67%), относительно меньше на западе (50%). В электоральном разрезе больше всего таких среди сторонников президентской партии Слуга народа (72%), меньше всего - среди сторонников партии Европейская солидарность (7%). При этом почти половина последних считает, что, хотя указ о досрочных выборах не отвечает Основному закону, он отвечает ожиданиям граждан.

При этом 63% респондентов считают, что если КСУ признает указ Зеленского неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке - в октябре.

Только 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре. В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на юге (71%), относительно меньше - в центре (57%). Среди сторонников самых рейтинговых партий в большинстве респонденты за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях, против этого только сторонники партии Европейская солидарность (70% из них за проведение выборов в плановом порядке - в октябре 2019).

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем депутатов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку.

11 июня Конституционный суд заслушал стороны дела по конституционности указа Зеленского.

Опрос проводился среди 2500 респондентовв виде личного формализованного интервью.

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Теги: верховная рада, конституционный суд, Владимир Зеленский, рейтинг, выборы, соцопрос
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