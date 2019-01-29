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29.01.2019, 15:21

Выборы-2019. Парубий поддержал одного из кандидатов

Выборы-2019. Парубий поддержал одного из кандидатов - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы парламента, речь идет не о борьбе за должность, а о борьбе за независимое государство

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал Петра Порошенко на выборах президента Украины. О своей поддержке он заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

По словам Парубия, речь идет не о борьбе за должность, а о борьбе за независимое государство и необратимость курса в ЕС и НАТО.

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"Мы больше не имеем права потерять Украинское государство", - сказал он.

Сегодня, 29 января, действующий президент Петр Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта.

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Теги: петр порошенко, андрей парубий, выборы, кандидатура, выдвижение
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