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06.06.2019, 15:10

Парубий сказал, когда примут решение по Избирательному кодексу

Парубий сказал, когда примут решение по Избирательному кодексу - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер прогнозирует, что решение по Избирательному кодексу примут 4 или 11 июля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что парламент завершит рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса 4 или 11 июля. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер отметил, что сегодня, 6 июня, парламент начнет рассматривать проект Избирательного кодекса. "Я думаю, это займет две или три недели. Я наверняка знать не могу", - заявил Парубий.

Одной из возможных дат, когда парламент может выйти на финальное голосование, он назвал 11 июля. "Если Конституционный суд не отменит выборы, то это фактически будет наш выпускной", - добавил спикер.

Если получится пройти все поправки быстрее, то голосование за Избирательный кодекс может состоятся 4 июля.

29 мая комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады одобрил доработанный проект Избирательного кодекса и предложил парламенту проголосовать документ N3112-1 во втором чтении.

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Теги: избирательный кодекс, андрей парубий, выборы, верховная рада
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