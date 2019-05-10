Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 21:17

Парубий: Языковой закон будет подписан при любых условиях

Парубий: Языковой закон будет подписан при любых условиях - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента заверил, что не позволит сорвать подписание закона о функционировании украинского языка

Реклама
Реклама

Спикер парламента Андрей Парубий назвал заявление об обеспечении иска к нему о запрете подписывать языковой закон "циничной попыткой пророссийского реванша" и подчеркнул, что не допустит срыва подписания закона. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "вражеский замысел" состоит в том, что судья примет решение о запрете совершать любые действия относительно закона о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу.

Реклама

"Во вторник, 14 мая на голосование Верховной Рады будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за закон о языке, и это откроет для меня путь для подписания этого закона", - отметил Парубий.

Он выразил убеждение, что судья украинского суда, осознавая высокую ответственность, не позволит сорвать подписание закона о языке.

"Уверяю, я, как глава Верховной Рады и гражданин Украины Андрей Парубий, не позволю сорвать подписание закона о функционировании украинского языка. При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - заверил спикер парламента.

Сегодня в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска к Парубию о запрете подписывать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Заявление поступило от ОО Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной (Ирина Бережная - бывший народный депутат от Партии регионов, - ред.)

Отправить:
Распечатать:
Теги: андрей парубий, закон, рада, язык
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 