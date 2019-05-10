Парубий: Языковой закон будет подписан при любых условиях

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента Андрей Парубий назвал заявление об обеспечении иска к нему о запрете подписывать языковой закон "циничной попыткой пророссийского реванша" и подчеркнул, что не допустит срыва подписания закона. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "вражеский замысел" состоит в том, что судья примет решение о запрете совершать любые действия относительно закона о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу.

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"Во вторник, 14 мая на голосование Верховной Рады будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за закон о языке, и это откроет для меня путь для подписания этого закона", - отметил Парубий.

Он выразил убеждение, что судья украинского суда, осознавая высокую ответственность, не позволит сорвать подписание закона о языке.

"Уверяю, я, как глава Верховной Рады и гражданин Украины Андрей Парубий, не позволю сорвать подписание закона о функционировании украинского языка. При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - заверил спикер парламента.

Сегодня в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска к Парубию о запрете подписывать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Заявление поступило от ОО Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной (Ирина Бережная - бывший народный депутат от Партии регионов, - ред.)