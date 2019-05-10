Суд просят запретить Парубию подписывать языковой закон

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

В Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление поступило от ОО Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной (Ирина Бережная - бывший народный депутат от Партии регионов, - ред.)

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В частности, истец просит суд запретить Парубию подписывать закон и направлять его на подпись президенту Петру Порошенко, а также запретить дальнейшее официальное опубликование указанного закона.

"На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

25 апреля Рада приняла исторически важный закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За него проголосовали 278 депутатов. Украинский будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Глава парламента подпишет закон 14 мая.