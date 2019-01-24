ПАСЕ поддержала украинскую резолюцию по Азову

Фото: EPA

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января, приняла украинскую резолюцию о российской агрессии на Азове и в Черном море. Об этом сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы!" - написал Арьев у себя в Twitter.

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Ассамблея осуждает применение военной силы Россией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Депутаты не упомянули в документе термин "военнопленные", на котором настаивала украинская сторона, но добавили в текст, что захваченные россиянами украинские моряки подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции. Комплекс Женевских конвенций регулирует статус военнопленных и правила обращения с ними.

ПАСЕ выразила озабоченность политикой Кремля по выборочному досмотру украинских и международных судов и потребовала обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной "О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива", а также воздерживаться от насилия.

Парламентарии также поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.

В зале ПАСЕ присутствовали родственники моряков.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В десяти областях Украины на месяц было введено военное положение.