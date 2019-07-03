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03.07.2019, 16:11

ПАСЕ: Украина обязана пригласить нас наблюдать за выборами - СМИ

ПАСЕ: Украина обязана пригласить нас наблюдать за выборами - СМИ - Фото
паскье фото - пасе

Там напомнили, что Украина находится под процедурой мониторинга ассамблеи

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что Украина, как член Совета Европы, обязана предложить ассамблее наблюдать за выборами. Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, которое есть в распоряжении Европейской правды.

Она выразила сожаление по поводу решения спикера Верховной Рады Андрея Парубия отозвать приглашение представителям ПАСЕ участвовать  в качестве наблюдателей в досрочных парламентских выборах 21 июля.

Паскье отметила, что ассамблея имеет длительную практику сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило, по ее словам, существенно улучшить законодательную базу Украины и избирательную практику.

"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга ассамблеи и имеет обязательства предложить ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - сказала Паскье.

Она отметила, что готова обсудить, как улучшить отношения между ПАСЕ и украинским парламентом.

Ранее Парубий отменил приглашение для представителей ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными выборами в Верховную Раду.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина", - пояснил свое решение Парубий.

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Теги: андрей парубий, пасе, Лилиан Мори Паскье
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