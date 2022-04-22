Пасхального перемирия не будет. Россия отвергла предложение – Зеленский

На время пасхальных праздников прекращения огня не будет – Россия, которая вторглась в Украину, отказалась от предложения о перемирии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 21 апреля.

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"К сожалению, Россия отвергла предложение установить пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере. К одному из самых радостных и важных праздников. Но мы надеемся. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева

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