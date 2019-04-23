Паспорта РФ в Донбассе: Гройсман обещает реакцию Кабмина

Владимир Гройсман (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство Украины будет принимать все зависящие от себя решения в связи с возможной выдачей российских паспортов на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

"Очевидно, мы будем задействовать все решения, которые будут зависеть от правительства с точки зрения консолидации международных организаций и непризнания каких-либо гражданств для граждан, которые могут получать такие паспорта на оккупированной территории", - заявил Гройсман.

Реклама

По его словам, прямых действий правительства, которые могли бы это запретить, нет.

17 апреля 2019 года сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Читайте также: Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе