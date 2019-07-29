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Замглавы НАПК: у Кононенко в декларации нарушения на 7,6 млн грн

Замглавы НАПК: у Кононенко в декларации нарушения на 7,6 млн грн - Фото
Станислав Патюк Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.07.2019, 12:18

Замглавы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции заявил, что НАПК также нашло нарушения в декларации мэра Днепра Бориса Филатова

Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Станислав Патюк заявил, что НАПК провело полную проверку деклараций народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова, выявив внесение недостоверных данных. Об этом Патюк заявил в интервью Апострофу

огу анонсировать, что на недавнем заседании была закончена полная проверка по Игорю Кононенко - и закончена она была с установлением факта внесения в декларацию недостоверных сведений на общую сумму 7,6 млн гривень. Также нарушения установлены и в декларации мэра Днепра Бориса Филатова", - заявил замглавы НАПК.

"К Коненко были вопросы относительно стоимости указанных акций", - добавил Патюк. 

Патюк добавил, что материалы на Филатова и Кононенко будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, "в виду того, что это субъекты, которые им подследственны. И они будут выяснять, разбираться, если в их действиях состав преступления". 

Замглавы НАПК уточнил, что его орган только производит проверку и указывает на факты. 

Ранее в НАПК заявили, что уже в скором времени НАБУ получат удаленный доступ к реестру электронных деклараций, предоставив перед этим правовые основания для своих запросов.  

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станислав патюк игорь кононенко напк борис филатов
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