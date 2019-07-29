Замглавы НАПК: у Кононенко в декларации нарушения на 7,6 млн грн

Станислав Патюк Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Станислав Патюк заявил, что НАПК провело полную проверку деклараций народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова, выявив внесение недостоверных данных. Об этом Патюк заявил в интервью Апострофу.

"Могу анонсировать, что на недавнем заседании была закончена полная проверка по Игорю Кононенко - и закончена она была с установлением факта внесения в декларацию недостоверных сведений на общую сумму 7,6 млн гривень. Также нарушения установлены и в декларации мэра Днепра Бориса Филатова", - заявил замглавы НАПК.

"К Коненко были вопросы относительно стоимости указанных акций", - добавил Патюк.

Патюк добавил, что материалы на Филатова и Кононенко будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, "в виду того, что это субъекты, которые им подследственны. И они будут выяснять, разбираться, если в их действиях состав преступления".

Замглавы НАПК уточнил, что его орган только производит проверку и указывает на факты.

Ранее в НАПК заявили, что уже в скором времени НАБУ получат удаленный доступ к реестру электронных деклараций, предоставив перед этим правовые основания для своих запросов.