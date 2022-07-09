Пентагон о ходе войны: Россия не побеждает, ее наступление сильно отстало от графика
Россия далеко отстала от своего графика в наступлении на Донбасс, а благодаря новейшему оружию Украина способна еще больше замедлить его продвижение. Об этом заявил на брифинге 8 июля высокопоставленный представитель Пентагона, имя которого министерство не раскрывает.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Россияне достигают очень постепенного, ограниченного, измученного и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей", – заявил он.
С другой стороны, Украина начала осуществлять эффективные локализованные контрнаступления.
"И, начиная с прошлой недели, мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали", — заявил чиновник.
"Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала это сражение", — подчеркнул он.
В то же время он признал, что Силам обороны Украины приходится прилагать большие усилия, чтобы сдержать российское наступление.
- Наиболее вероятными следующими целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледа, считает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Комментарии