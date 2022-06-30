Пентагон рассматривает предложения по производству новых вооружений для Украины – CNN

Пентагон рассматривает предложения американских коммерческих компаний по производству вооружений для Украины. Ожидается, что в ближайшие недели Минобороны США примет решение о том, какие именно идеи оно будет развивать. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ведомства.

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Пентагон в настоящее время рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по инновационному оружию, которое они могли бы разработать и произвести для использования Украиной в борьбе против российской агрессии.

Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие именно идеи он будет развивать.

Запрос министерства к компаниям включал средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь.

При этом Пентагон рассматривает потенциальные предложения, которые могут быть реализованы за менее чем 30, а также проекты, на воплощение которых понадобится более 180 дней. Он также просит компании подробно описать, на какой тип воздушной, наземной или морской платформы может быть поставлено их оружие, и есть ли у них уже что-то в производстве.

"В частности, министерство изучает варианты, которые позволили бы ускорить производство и увеличить мощность промышленной базы для оружия и снаряжения, которые можно было бы быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и которые доказали свою эффективность на поле боя", — говорится в сообщении Министерства обороны.

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Вадим Ребрина

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