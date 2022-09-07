Пентагон разрабатывает программу сотрудничества с ВСУ, в том числе после войны – CNN

В Пентагоне готовится стратегическая разработка по поддержке Вооруженных Сил Украины на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе на период после окончания войны с Россией. Об этом сообщает CNN.

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По информации от трех представителей Министерства обороны США, Пентагон намерен предложить ВСУ долгосрочную программу взаимодействия, в которой будут учтена как полученная Украиной военная помощь, так и та, которая еще только планируется.

Разработку программы курирует председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

По словам высокопоставленного источника агентства, программа должна ответить на вопрос о там, какое направление развития может быть предложено ВСУ, и чего, с точки зрения военного ведомства США, Украина должна добиться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Помимо периода нынешней войны (которая, как ожидается, затянется), США также рассчитывают программу на как минимум ближайшие пять лет после окончания военных действий.

По словам одного из чиновников, речь может идти об определении желательного баланса наступательных и оборонительных возможностей, необходимой степени маневренности, выборе основных стратегий в зависимости от целей, которые будут выбраны Украиной для ее вооруженных сил.

CNN пишет, что анализ проводится совместно с украинскими экспертами, и если итог работы будет одобрен президентом Джо Байденом, это может открыть широкую программу поставок оружия и создание долгосрочной программы военной подготовки.

Результат анализа планируется передать Киеву для оценки, но при этом в нем уже будет четкая дорожная карта, показывающая, как, по мнению США, следует развивать ВСУ.

Ожидается, что проект будет готов "в течение следующего месяца или двух", сказал CNN высокопоставленный представитель Министерства обороны. Он также подчеркнул, что точка зрения Украины будет иметь для программы решающее значение.

В конце августа мы сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему офису работать над визией будущего ВСУ с Объединенным штабом и Европейским командованием армии США.

2 сентября Белый дом заявил, что администрация Байдена запросит у Конгресса еще $11,7 млрд для оказания военной и финансовой помощи Украине.

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Сергій Бережний

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