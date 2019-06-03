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03.06.2019, 17:42

Переезд АП с Банковой: Рассматривают несколько локаций

Переезд АП с Банковой: Рассматривают несколько локаций - Фото
Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ищут экономически выгодный вариант, сообщила пресс-секретарь президента

В команде президента Владимира Зеленского рассматривают несколько локаций, однако окончательного решения по новому помещению Администрации президента пока нет. Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя возможность переезда Администрации президента с Банковой.

"Рассматривается несколько локаций сейчас, но все это должно быть правильно подсчитано для того, чтобы это было экономически выгодно и для того, чтобы деньги не выбрасывались. Поэтому эти вопросы рассматриваются они подсчитываются, и мы посмотрим, куда мы сможем переехать", - сказала она.

О переносе администрации Зеленский говорил во время и после избирательной кампании. По словам его жены, первой леди Елены Зеленской, Администрация президента на улице Банковая в Киеве – это место, "зараженное темным отрицательным прошлым".

Экс-глава глава Госохраны Валерий Гелетей заявлял, что управление госохраны сможет обеспечить нормальное функционирование АП в случае ее переноса, но считает эту идею не лучшей.

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Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, юлия мендель
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