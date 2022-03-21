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Переговоры с РФ. Очередной раунд длился полтора часа, дальше работают рабочие группы

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 14:39
Переговоры с РФ. Очередной раунд длился полтора часа, дальше работают рабочие группы - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Сегодня, 21 марта, прошли онлайн-переговоры официальных делегаций Украины и России, они продолжались полтора часа. Об этом сообщил Украинской правде представитель украинской делегации, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, далее в течение всего дня будут работать рабочие группы. Встреча проходила с 10:30 до 12:00.

"Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", – сообщил Арахамия.

LIGA.net также обратилась за комментарием о ходе переговоров к советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку.

Ранее Подоляк сообщал, что переговоры делегаций продолжаются непрерывно в видеоформате, и были созданы специальные рабочие подгруппы.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров несколько дней назад, отметил, что считает правильным работать больше в тишине, чем говорить на телевидении, радио или в Facebook.

Читайте также: Зеленский: Если переговоры с Путиным потерпят неудачу, это будет означать Третью мировую

Оксана Житнюк
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переговоры Давид Арахамия
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