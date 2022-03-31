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Переговоры с Россией возобновятся 1 апреля, будут согласовывать проект договора – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 02:56
Переговоры с Россией возобновятся 1 апреля, будут согласовывать проект договора – Арахамия - Фото
Владимир Мединский и Давид Арахамия (Фото: Twitter Михаила Подоляка)

Переговоры Украины и России по поводу широкомасштабной войны, которую РФ развязала 24 февраля, продолжатся 1 апреля. Об этом сообщил в Телеграм член украинской делегации, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля", – сообщил Арахамия.

Он отметил, что на переговорах в Турции украинская делегация объявила, что сейчас есть потребность во встрече лидеров Украины и России.

По словам Арахамии, российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора.

"Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время, мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", – написал Арахамия.

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Наталия Медведева
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переговоры война Давид Арахамия
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