Переговоры Шмыгаля с Меркель отложили: у канцлера ФРГ – неотложные дела

Онлайн-переговоры премьер-министра Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель отложили, поскольку у последней возникли неотложные дела. Об этом в Telegram сообщил глава украинского правительства.
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"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное", - написал он
Премьер добавил, что встречу перенесут на удобное для обеих сторон время.
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