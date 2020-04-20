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Переговоры Шмыгаля с Меркель отложили: у канцлера ФРГ – неотложные дела

Переговоры Шмыгаля с Меркель отложили: у канцлера ФРГ – неотложные дела - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.04.2020, 17:20

По словам премьера Шмыгаля, украинская сторона с пониманием отнеслась к переносу встречи, поскольку во время пандемии "случается разное"

Онлайн-переговоры премьер-министра Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель отложили, поскольку у последней возникли неотложные дела. Об этом в Telegram сообщил глава украинского правительства.

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"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное", - написал он

Премьер добавил, что встречу перенесут на удобное для обеих сторон время.

  • 17 апреля посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал в Twitter, что 20 апреля должна состояться видеовстреча Меркель и Шмыгаля.

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Марк Сировой
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