Перехват ГУР: "Его уже мертвым перевели". В РФ прячут потери, чтобы не платить компенсации

Чтобы не платить за гибель солдат, российское командование задним числом "переводит" погибших в другие подразделения и оформляет их пропавшими без вести. Об этом оккупант рассказывает в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Во втором батальоне тесть служил. Погиб, не смогли найти. А его задним числом перевели, говорят, в другое подразделение, в другой батальон, и объявили пропавшим без вести", – рассказывает оккупант.

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Сергій Бережний

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