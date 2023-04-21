Перехват ГУР: "Его уже мертвым перевели". В РФ прячут потери, чтобы не платить компенсации
21.04.2023, 21:06
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)
Чтобы не платить за гибель солдат, российское командование задним числом "переводит" погибших в другие подразделения и оформляет их пропавшими без вести. Об этом оккупант рассказывает в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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"Во втором батальоне тесть служил. Погиб, не смогли найти. А его задним числом перевели, говорят, в другое подразделение, в другой батальон, и объявили пропавшим без вести", – рассказывает оккупант.
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