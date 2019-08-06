Пересчет голосов на последнем округе завершился - КИУ

Подсчет голосов (фото - ЕРА)

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Завершен пересчет голосов на округе N210 в Черниговской области (г. Прилуки), победу на выборах в Верховную Раду одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко. Об этом в Facebook сообщает Черниговское отделение Комитета избирателей Украины.

Это последний округ, где результаты выборов еще не установлены ЦИК официально.

Пресс-служба ЦИК сообщает, что уже приняла уточненный протокол от избирательной комиссии 210-го округа.

Пересчет голосов проходил под усиленной охраной полиции, сообщает КИУ. В помещении, где работала избирательная комиссия, находилось до 40 правоохранителей, двери были заперты и охранялись, в помещение никого не пускали, даже представителей СМИ.

Из-за того, что пересчет голосов в Прилуках затянулся, ЦИК была вынуждена констатировать, что установить официальные результаты выборов по 210-му избирательному округу в сроки, отведенные законом (до 5 августа), не получится.

ЦИК обязала членов окружной комиссии подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16:00 6 августа.

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