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Перестановки в Офисе Зеленского. Ермаку назначили нового зама

22.12.2020, 10:32
Перестановки в Офисе Зеленского. Ермаку назначили нового зама - Фото
Юлия Свириденко (скриншот видео Сніданок з 1+1)

Юлия Свириденко стала заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

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Также опубликован указ об отставке уже бывшего зама Ермака Юлии Ковалив.

О Свириденко известно, что она работала замом и первым замом главы Черниговской облгосадминистрации, а в 2018-м была и. о. главы этой ОГА.

С сентября 2019-го была замом министра экономики Тимофея Милованова. С июля 2020-го стала первым замом нового главы Минэкономики Игоря Петрашко.

В мае этого года вошла в состав украинской делегации в минской ТКГ. Она представляет Украину в социально-экономической подгруппе.  

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Марк Сировой
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