Перестановки в Офисе Зеленского. Ермаку назначили нового зама
Юлия Свириденко стала заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.
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Также опубликован указ об отставке уже бывшего зама Ермака Юлии Ковалив.
О Свириденко известно, что она работала замом и первым замом главы Черниговской облгосадминистрации, а в 2018-м была и. о. главы этой ОГА.
С сентября 2019-го была замом министра экономики Тимофея Милованова. С июля 2020-го стала первым замом нового главы Минэкономики Игоря Петрашко.
В мае этого года вошла в состав украинской делегации в минской ТКГ. Она представляет Украину в социально-экономической подгруппе.
- Вчера сообщалось, что Ковалив подала в отставку "по собственному желанию".
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