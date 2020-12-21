Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив уходит с должности

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив уходит в отставку. Об этом Ковалив сообщила в Facebook.

По информации пресс-службы ОП, Ковалив увольняется по собственному желанию.

"Сегодня я покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время", – написала Ковалив.

Собеседник LIGA.net в ОП сказал, что на ее месте будет работать Юлия Свириденко, которую сегодня уволили с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"За эти полтора года имела большой вызов и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе", – сказала она.

Как отмечается, президент Владимир Зеленский отметил важную роль Ковалив в своей команде, заявив, что она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины.

В ОП подчеркнули, что Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Ковалив на результат, поэтому она останется в команде главы государства.

23 сентября 2019 года Зеленский назначил Ковалив заместителем руководителя своего офиса.

21 октября 2020-го сообщалось, что после местных выборов команду Зеленского ждет ряд увольнений и перестановок. Речь шла в том числе и о Ковалив.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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