После местных выборов команду Зеленского ждет ряд увольнений и перестановок – НВ
В руководстве Офиса президента ожидаются кадровые ротации после 25 октября
После местных выборов в Офисе президента возможны значительные кадровые изменения. Об этом сообщает НВ со ссылкой на три независимых источника.
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По данным собеседников, могут быть уволены первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.
Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.
Экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского", но на какую именно должность не удалось узнать.
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Пока нет официальных комментариев Милованова, Ковалив, Тимошенко и Трофимова.
25 октября в Украине пройдут местные выборы.
- С 21 мая 2019 года Трофимов является заместителем руководителя Банковой.
- 23 сентября 2019 года Зеленский назначил Ковалив заместителем руководителя своего офиса.
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