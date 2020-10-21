После местных выборов команду Зеленского ждет ряд увольнений и перестановок – НВ

В руководстве Офиса президента ожидаются кадровые ротации после 25 октября

После местных выборов в Офисе президента возможны значительные кадровые изменения. Об этом сообщает НВ со ссылкой на три независимых источника.

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По данным собеседников, могут быть уволены первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.

Экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского", но на какую именно должность не удалось узнать.

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Пока нет официальных комментариев Милованова, Ковалив, Тимошенко и Трофимова.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

С 21 мая 2019 года Трофимов является заместителем руководителя Банковой.

23 сентября 2019 года Зеленский назначил Ковалив заместителем руководителя своего офиса.

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Арина Толина

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