"Мысли замов не контролирую". Ермак рассказал об отношениях с Трофимовым

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

"Я - глава ОП, Трофимов - первый зам": так глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на вопрос об отношениях со своим заместителем Сергеем Трофимовым. Читайте об этом в материале LIGA.net "100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве".



Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале мая в интервью изданию Гордон Трофимов, ответственный за региональную политику, ответил "да" на вопрос, возглавит ли он ОП, если это предложит президент Владимир Зеленский.

Ермак в ответ на вопрос LIGA.net об отношениях с замом, экс-продюсером студии Квартал 95, сказал: "Никогда не обращаю особого внимания на анонимные слухи, меня больше волнуют результаты нашей командной работы".

Сергей Трофимов:



Ермак говорит, что является сторонником "очень четкой" иерархической структуры управления: "Я - глава ОП, Трофимов - первый зам с вполне конкретными отраслевыми заданиями и функциями. Моя же задача - все отраслевые решения, в том числе выполненные департаментом Трофимова, собирать в единый пакет, давать им оценку, вносить уточнения, предлагать что-то доработать".

Читайте также: Трофимов отрицает, что был в "Велюре" во время карантина

По его словам, что касается всего остального - "в том числе мысли моих заместителей... Их я, разумеется, не контролирую".

"Нередко мысли подобного толка отвлекают людей от качественного выполнения той работы, которую они должны делать уже сейчас. На рабочем месте, а не в мечтах", - добавил глава ОП.

С 21 мая 2019 года Трофимов является заместителем руководителя Банковой.

брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги, - ред. ) стала "неприятным и сильным" ударом по Зеленскому 12 мая 2020-го он заявил , что история с пленками Ермака (где) стала "неприятным и сильным" ударом по Зеленскому .

У Зеленского сообщили , что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам.

Читайте также: 100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве

