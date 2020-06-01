Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Мысли замов не контролирую". Ермак рассказал об отношениях с Трофимовым

"Мысли замов не контролирую". Ермак рассказал об отношениях с Трофимовым - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
01.06.2020, 11:01

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов не против повышения, если это предложит президент. Его начальник - руководитель Банковой - это прокомментировал

"Я - глава ОП, Трофимов - первый зам": так глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на вопрос об отношениях со своим заместителем Сергеем Трофимовым. Читайте об этом в материале LIGA.net "100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале мая в интервью изданию Гордон Трофимов, ответственный за региональную политику, ответил "да" на вопрос, возглавит ли он ОП, если это предложит президент Владимир Зеленский.

Ермак в ответ на вопрос LIGA.net об отношениях с замом, экс-продюсером студии Квартал 95, сказал: "Никогда не обращаю особого внимания на анонимные слухи, меня больше волнуют результаты нашей командной работы".

Сергей Трофимов:

Ермак говорит, что является сторонником "очень четкой" иерархической структуры управления: "Я - глава ОП, Трофимов - первый зам с вполне конкретными отраслевыми заданиями и функциями. Моя же задача - все отраслевые решения, в том числе выполненные департаментом Трофимова, собирать в единый пакет, давать им оценку, вносить уточнения, предлагать что-то доработать".

Читайте также: Трофимов отрицает, что был в "Велюре" во время карантина

По его словам, что касается всего остального - "в том числе мысли моих заместителей... Их я, разумеется, не контролирую".

"Нередко мысли подобного толка отвлекают людей от качественного выполнения той работы, которую они должны делать уже сейчас. На рабочем месте, а не в мечтах", - добавил глава ОП.

  • С 21 мая 2019 года Трофимов является заместителем руководителя Банковой.
  • 12 мая 2020-го он заявил, что история с пленками Ермака (где брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги, - ред.) стала "неприятным и сильным" ударом по Зеленскому.
  • У Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам.

Читайте также: 100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве

Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
кадры банковая сергей трофимов офис президента андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 