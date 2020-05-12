Первый замглавы ОП: Пленки Ермака стали сильным ударом по президенту

Сергей Трофимов (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что история с "пленками Ермака" стала "неприятным и сильным" ударом по президенту Владимиру Зеленскому, на который он "болезненно" отреагировал. Об этом Трофимов сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Безусловно, это крайне неприятный и сильный удар по президенту", - ответил первый замглавы ОП на вопрос о реакции Зеленского на инцидент с братом главы его офиса.

"Я не беру сейчас во внимание какие-то действия брата Андрея (Андрея Ермака, - ред.), но в этом есть большое желание дискредитировать президента, как я вижу. Безусловно, не нужно было говорить то, что говорил его брат на видео. Чем он был мотивирован, я не знаю, не копался в этом вопросе, но ситуация неприятная" — сказал Трофимов.

По его словам, Зеленский на эту историю отреагировал "болезненно".

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