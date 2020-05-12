Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Первый замглавы ОП: Пленки Ермака стали сильным ударом по президенту

Первый замглавы ОП: Пленки Ермака стали сильным ударом по президенту - Фото
Сергей Трофимов (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
12.05.2020, 22:21

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что реакция президента на историю с братом главы его офиса была "болезненной"

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что история с "пленками Ермака" стала "неприятным и сильным" ударом по президенту Владимиру Зеленскому, на который он "болезненно" отреагировал. Об этом Трофимов сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Безусловно, это крайне неприятный и сильный удар по президенту", - ответил первый замглавы ОП на вопрос о реакции Зеленского на инцидент с братом главы его офиса.

"Я не беру сейчас во внимание какие-то действия брата Андрея (Андрея Ермака, - ред.), но в этом есть большое желание дискредитировать президента, как я вижу. Безусловно, не нужно было говорить то, что говорил его брат на видео. Чем он был мотивирован, я не знаю, не копался в этом вопросе, но ситуация неприятная" — сказал Трофимов.

По его словам, Зеленский на эту историю отреагировал "болезненно".

  • 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
  • 23 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции после изменения уголовно-правовой квалификации на ст.190 УК (мошенничество).

Читайте также: Фигуранты дела о пленках Ермака заявили о попытках запугивания - СМИ

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский сергей трофимов офис президента андрей ермак пленки Ермака
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 