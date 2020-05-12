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Фигуранты дела о пленках Ермака заявили о попытках запугивания - СМИ

Фигуранты дела о пленках Ермака заявили о попытках запугивания - СМИ - Фото
Дмитрий Штанько и Сергей Шумский (скриншот с видео)
12.05.2020, 18:22

Дмитрий Штанько заявил, что ночью сожгли его мотоцикл, а Сергей Шумский - что в его автомобиль бросили гранату

В ночь с понедельника на вторник неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и бросили гранату в автомобиль Сергея Шумского — фигурантов дела о записях разговоров Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Штанько и Шумский сообщили Бабелю.

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По словам Штанько, его мотоцикл подожгли около часа ночи. Он вызывал полицию. Штанько сообщил изданию, что сейчас едет на "допрос".

Он также передал журналистам видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигает мотоцикл.

"Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение", — сказал Штанько.

Сергей Шумский сообщил Бабелю, что этой же ночью, примерно в то же время мужчина в балаклаве якобы разбил стекло его автомобиля и бросил в салон гранату. Однако она не взорвалась, так как чека оказалась на месте.

"Такие действия будут иметь обратный эффект: нас не заставят молчать", — сказал Шумский, который, как и Штанько, связывает инцидент с делом Ермака.

В пресс-службе прокуратуры Киева корреспонденту LIGA.net подтвердили, что инцидент с автомобилем имел место в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло машины, пытался бросить в салон предмет, похожий, по словам заявителей, на гранату. Открыто уголовное дело по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Случай с мотоциклом Штанько произошел не в столице. По словам источника LIGA.net в правоохранительных органах, инцидент случился на территории Софиевской Борщаговки Киево-Святошинского района.

  • 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
  • 23 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции после изменения уголовно-правовой квалификации на ст.190 УК (мошенничество).

Вадим Ребрина
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