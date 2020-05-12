Фигуранты дела о пленках Ермака заявили о попытках запугивания - СМИ

Дмитрий Штанько и Сергей Шумский (скриншот с видео)

В ночь с понедельника на вторник неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и бросили гранату в автомобиль Сергея Шумского — фигурантов дела о записях разговоров Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Штанько и Шумский сообщили Бабелю.

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По словам Штанько, его мотоцикл подожгли около часа ночи. Он вызывал полицию. Штанько сообщил изданию, что сейчас едет на "допрос".

Он также передал журналистам видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигает мотоцикл.

"Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение", — сказал Штанько.

Сергей Шумский сообщил Бабелю, что этой же ночью, примерно в то же время мужчина в балаклаве якобы разбил стекло его автомобиля и бросил в салон гранату. Однако она не взорвалась, так как чека оказалась на месте.

"Такие действия будут иметь обратный эффект: нас не заставят молчать", — сказал Шумский, который, как и Штанько, связывает инцидент с делом Ермака.

В пресс-службе прокуратуры Киева корреспонденту LIGA.net подтвердили, что инцидент с автомобилем имел место в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло машины, пытался бросить в салон предмет, похожий, по словам заявителей, на гранату. Открыто уголовное дело по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Случай с мотоциклом Штанько произошел не в столице. По словам источника LIGA.net в правоохранительных органах, инцидент случился на территории Софиевской Борщаговки Киево-Святошинского района.