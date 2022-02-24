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Первая большая победа! Отбили аэродром в Гостомеле

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 22:44

Украинские десантники на вертолетах отбили у российских оккупантов аэродром в Гостомеле. Россияне, кто выжил, разбежались по лесам. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах, отработали аэродром Гостомель нурсами, после чего высадились и зачистили аэродром от врага", – написал он.

"Российские десантники, кто выжил, разбежались по окрестным лесам и полям", – добавил он.

Эту информацию подтвердили пресс-служба Верховной Рады и советник главы ОП Алексей Арестович.

"Активными действиями Вооруженных Сил Украины не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле. Продолжается бой с передовой группой, понесшей потери после огневого поражения", – сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-служба Минобороны.

Сегодня российские десантники пытались захватить аэродром в Гостомеле.

Вадим Ребрина
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война гостомель
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