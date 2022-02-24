В Гостомеле продолжается бой с оккупантами, уничтожили больше взвода десантников – НГУ

В Гостомеле, где российские оккупанты пытаются захватить аэродром, продолжается бой, но в другом месте. Взлетную полосу, где высадился десант РФ, обстреляли из артиллерии, сообщает в Facebook спикер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский. По его словам, уничтожили больше взвода россиян.

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"Нелегкий день. В Гостомеле на данный момент находится до одного батальона одичавших (прилетела штурмовая авиация, также 34 вертолета, из них мы точно сбили три, по другим данным, пять). Мы забрали флаг и отошли с минимальными потерями, когда закончились ПЗРК и БК для З/У", – написал он.

Артиллерия и истребители обстреляли базу и взлетную полосу, работали по российскому десанту.

"На этот момент ударная мощь бригады удерживает врага в другом месте, поэтому по вертолетам отработали минимальными силами. Преимущественно свирепствовали обычные украинские срочники из батальона обеспечения. Недаром подготовили его в лучших традициях Гостомеля. По моим подсчетам, в ходе боя уничтожили больше взвода россиян", – написал Старский.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net по Гостомелю сказал: "Бой идет. Все под контролем…".

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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