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"Первая жена, вторая, третья – все пришли за выплатой за мобилизованного" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 19:30
Оккупанты на разбитой Азовстали (фото: EPA)

В России родственники мобилизованных устраивают скандалы в органах соцзащиты, пытаясь получить денежные компенсации. Об этом рассказывает жена оккупанта в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре с оккупантом, который находится в Херсонской области, женщина рассказывает, что получила за него "губернаторскую компенсацию" 50 000 рублей. 

"Всем несовершеннолетним детям мобилизованных – по 50 тысяч. Я пошла оформлять... Там скандал в соцзащите – приперлись первые жены, у кого дети там, вторые жены – он уже в третий раз женат, – все на детей получают эти пособия. Ругаются, дурдом короче там", – рассказывает женщина.

Она также говорит, что в России ходят слухи "о второй мобилизации в декабре или январе". 

Слушайте также: "Полковник сказал, никто домой не поедет, пока эта хрень не кончится" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты мобилизация телефонный разговор перехват ГУР
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