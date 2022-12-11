"Первая жена, вторая, третья – все пришли за выплатой за мобилизованного" – перехват ГУР

В России родственники мобилизованных устраивают скандалы в органах соцзащиты, пытаясь получить денежные компенсации. Об этом рассказывает жена оккупанта в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре с оккупантом, который находится в Херсонской области, женщина рассказывает, что получила за него "губернаторскую компенсацию" 50 000 рублей.

"Всем несовершеннолетним детям мобилизованных – по 50 тысяч. Я пошла оформлять... Там скандал в соцзащите – приперлись первые жены, у кого дети там, вторые жены – он уже в третий раз женат, – все на детей получают эти пособия. Ругаются, дурдом короче там", – рассказывает женщина.

Она также говорит, что в России ходят слухи "о второй мобилизации в декабре или январе".

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Сергій Бережний

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